فيديو| بعد اعتزالها للمرة الثانية.. حلا شيحة تلمح للعودة إلى الفن

كتبت الفنانة حلا شيحة، منشورًا عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، تتضمن شكر للفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على تصريحاته بشأن إمكانية عودتها للتمثيل مرة أخرى.



ووجهت “شيحة” رسالة اعتذار لكل زملائها في الوسط الفني، وكتبت: "شكرًا دكتور أشرف زكي النقيب الداعم والسند، لكل مبدع مصري وكل إنسان قبل أن يكون فنان، مُتشكرة على كل الدعم من زمايلي كلهم بحبهم وبتمنى لكل واحد فيهم النجاح دايمًا، وبعتذر عن أي كلمة بدرت مني في وقت حرج في حياتي".

وأضافت، "أتمني من الناس اللي بتدخل تكتب رأيها أو تعلق حابة أقولهم كفاية.. ولو معندكمش كلمة طيبة بهدوء ممكن تطلعوا من صفحتي".