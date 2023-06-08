تحذيرات من هيمنة الصين على الذكاء الإصطناعي.. وخبراء: عواقب وخيمة تنتظر الأمريكيين

تعمل الصين والولايات المتحدة على تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي بوتيرة سريعة تطورت إلى سباق للهيمنة، ولكن إذا تجاوزت الصين الولايات المتحدة في قدرتها التكنولوجية، سيؤدي ذلك إلي عواقب وخيمة على أمريكا، بحسب ما قال خبراء في تصريحات نشرتها شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وإذا فازت الصين بسباق الذكاء الاصطناعي، فإن أفعالها ستؤثر على الولايات المتحدة مجتمعيا وعسكريا وثقافيا، مما يضع الأمريكيين تحت رحمة بكين، التي ستشكل حرية التعبير والقوة في المجتمع الحديث، وفقا للخبراء.

وقال جيمس تشيرنياوسكي، محلل سياسات كبير في منظمة "أمريكيون من أجل الازدهار"، في تصريحات نشرتها الشبكة، أن إذا تمكنت الصين من الفوز بالسباق ستشكل قواعد الذكاء الاصطناعي لفترة طويلة.

وأضاف: "ذا كانت الصين هي القادرة على القيام بذلك، أعتقد أنهم أوضحوا نوعا ما موقفهم عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي. على وجه الخصوص، يريدون استخدامها للتحكم في نشر المعلومات عبر الإنترنت، لذلك أعتقد أن هذا شيء يجب أن نكون مدركينه للغاية وقلقين للغاية بشأنه."

وأوضح أن الصين قامت باستثمارات كبيرة في الذكاء الاصطناعي باستخدام رأس مال الدولة للتغلب على الولايات المتحدة.

وشدد علي أنه في حالة فوز الصين بالسباق فان ذلك سيكون بمثابة أكبر تهديد للأمريكيين، مضيفا: "قد يكون من الأصعب الحصول على مجموعة كاملة من المعلومات المتاحة عن أي موضوع معين".

وتابع: "أعتقد أن هذا هو الخطر الأكبر حقا على الأمريكيين هو أن الصين يمكن أن تصدر قمعها للخطاب والمعلومات إلى الولايات المتحدة بشكل غير مباشر بسبب هيمنتها إذا فازت في السباق."

فيما قال الدكتور مايكل كابس، الرئيس التنفيذي لشركة " Diveplane"، في تصريحات نشرتها الشبكة، إنه من الصعب التنبؤ بما سيبدو عليه العالم بعد خمس أو عشر أو خمسة عشر عاما من الآن إذا تقدمت الصين في سباق الذكاء الاصطناعي.

وأضاف: "الشيء الجيد هو أن الصين ركزت بشكل عام على حدودها الخاصة. والشيء السيئ هو أنها على مدى السنوات القليلة الماضية كانت تحاول تعزيز قوتها. وتعد مبادرة الحزام والطريق هي وسيلة لتعزيز قوتها خارج الحدود الصينية وأيضا لحماية أسلوب حياتها."

بينما قال كريستوفر ألكسندر الخبير في الشأن الصيني بـ " Liberty Blockchain"، في تصريحات نشرتها الشبكة، إن الولايات المتحدة والشركات الخاصة الأخرى بحاجة إلى أن تكون على دراية بإمكانية سرقة الصين للأسرار الصناعية المتعلقة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي حتى تتمكن من التغلب على المنافسين وتهيمن علي السوق.

في حين، حذر جوردون تشانج، مؤلف كتاب "الانهيار القادم للصين"، في تصريحات نشرتها الشبكة، من عواقب وخيمة إذا تفوقت الصين على الولايات المتحدة في سباق الذكاء الاصطناعي.

وقال: "العالم الذي تهيمن عليه الصين ليس عالما يريد معظم الناس العيش فيه. إنه عالم تحكم فيه الصين الكوكب بأكمله وقد أوضحت بكين أن هذا هو هدفها."

وأضاف: "إنه عالم لا توجد فيه حرية. إنه عالم يحكمه شخص واحد فقط، بكين. هذا ليس العالم الذي نريد أن نكون فيه."