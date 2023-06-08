دفن جثة شاب توفي بجرعة مخدرات بالموسكي

أمرت نيابة الموسكي الجزئية، اليوم، بدفن جثة شاب، عُثر عليه متوفي في أحد الشوارع، عقب الانتهاء من اجراء الصفة النشريحية له؛ لبيان سبب الوفاة، والتوصل الي ذويه وتسليمهم الجثمان. وتُرجح التحريات الأولية أن الوفاة نتيجة جرعة مخدرات زائدة.

تلقي قسم شرطة الموسكي، إخطارا من النجدة يفيد بالعثور علي جثة لشاب في العقد الثاني من العمر، في أحد الشوارع النائية.

وبالانتقال والفحص عثر على جثة "محمد.ف." ٢٦ سنة يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية.

وتبين بالفحص الطبي الظاهرى أن الوفاة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات أصيب على إثرها بهبوط حاد في الدورة الدموية وفارق الحياة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.