وزير الخارجية السعودي: المملكة تحرص على محاربة الفكر المتطرف واقتلاعه من جذوره

أكد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، حرص المملكة السعودية على محاربة الفكر المتطرف واقتلاعه من جذوره بمحاربة الفكر بالفكر واقتلاع آفة الإرهاب من جذوره ونبذ الكراهية والتطرف؛ إذ قامت السعودية بإنشاء عددا من المراكز لمكافحة الإرهاب والافكار المتطرفة.

وتابع، خلال كلمته في افتتاح الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الخميس، أن من أهم المراكز التي أنشئت لمكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف “اعتدال”، الذي يهدف إلى:

- مكافحة الفكر المتطرف ورسائله.

- نشر مبدأ التسامح.

- تعزيز ثقافة الاعتدال.

- محاربة أنشطة التنظيم الإرهابي والحد من آثاره.

- تقديم حملات إعلامية لتخفيف التأثير الإعلامي لداعش، وذلك بالتعاون مع شركاء المملكة السعودية على المستوى الإقليمي والدولي.

وأضاف أن المملكة تطالب محاربة داعش بجهود إضافية لكسب العقول و القلوب وليس فقط عبر الأدوات الإعلامية والثقافية والتربوية مع أهميتها الفائقة، ولكن أيضا عبر تقديم نموذج عملي حي لوجود مستقبل أفضل قائم على التسامح والانفتاح والتنمية المستدامة والازدهار وهو ما تجسده رؤية المملكة 2023؛ حيث تركز على فئة الشباب الذين يمثلون المستقبل وصناعته فهم هدف الرؤية وعماد تحقيقها.