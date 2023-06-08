وزيرة البيئة ومحافظ قنا يفتتحان مصنع معالجة وتدوير المخلفات الصلبة بنجع حمادي

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مشروع توسعات مصنع المعالجة والتدوير للمخلفات الصلبة بنجع حمادي، ضمن مشروعات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وذلك في إطار الاحتفالات بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٣، بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا والنائب فتحي قنديل، والنائبة سحر صدقي عضوا مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستمعت وزيرة البيئة ومحافظ قنا، إلى شرح تفصيلي عن توسعات محطة فرز وتدوير بمصنع معالجة المخلفات بنجع حمادي حيث شملت ( توريد خط فرز مخلفات صلبة وبلدية لإنتاج الوقود الصلب البديل RDF – مبني إداري – ميزان بسكول) بتكلفة إجمالية تقديرية ٥ ملايين و٩٠٠ ألف جنيه، بتمويل من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لتصل طاقته التصميمية للمصنع إلى ٣٠ طن / يوم، حيث يستقبل المصنع يوميا ١٧١ طن مخلفات من مركز أبو تشت و٨٦ طنا من مركز فرشوط و١٣٣ طنا من مركز نجع حمادي و٤١ طنا من مركز الوقف.

من جانبه أكد الداودي، أن المحافظة تمتلك منظومة متكاملة للمخلفات الصلبة، منها مصنع تدوير المخلفات بالصالحية بمدينة قنا ومصنع تدوير المخلفات بمدينة نجع حمادى، كما تسعى المحافظة إلى إنشاء 5 محطات وسيطة بـ(دشنا - فرشوط - المحروسة بمركز قنا – قوص – شرق قنا)، كما تم تخصيص 174 فدانا لإقامة مصنع تدوير المخلفات بقوص، وسوف يخدم مراكز قوص وقفط ونقادة بطاقة تصميمية 370 طن / يوم، بالإضافة إلى مدفن صحي بمركز قوص، وكذلك تمتلك المحافظة عدد كبير من معدات وحاويات النظافة بمراكز ومدن المحافظة.