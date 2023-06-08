ads
الخميس 08 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

اشرف زكى عن عودة حلا شيحه للتمثيل: كلمتنى وهاخد رأى الاسرة الفنية

حلا شيحه
حلا شيحه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف نقيب المهن التمثيلية  الدكتور اشرف زكى عن تفاصيل جديدة بشأن عودة الفنانة حلا شيحة للتمثيل من جديد بعد اعتزالها.

وقال زكي ببرنامج "معكم مني الشاذلي": حلا كلمتنى ولست في حرج من موقفها  وطلبت تقعد معايا وهاخد رأى الاسرة الفنية فأنا لست صاحب القرار وهما متسامحين وبيقولوا بنتنا".

ويذكر أن حلا شيحة اعتزلت التمثيل بعد تصوير فيلم "كامل الأوصاف" عام 2006، وارتدت الحجاب ثم النقاب، قبل أن تخلعهما وتعود للعمل بالفن مرة أخرى بعد 13 عاما، وشاركت في مسلسل "زلزال" مع الفنان محمد رمضان عام 2019، ثم مسلسل "خيانة عهد" مع النجمة يسرا عام 2020 وكان آخر أعمالها فيلم "مش أنا" مع الفنان تامر حسني.

وكانت حلا شيحة، قد فاجأت الجمهور منذ فترة قصيرة بنشر عدة صور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بدون حجاب، وأغلقت خاصية التعليقات.

اعتزال حلا شيحه حلا شيحه تخلع الحجاب وتعود للتمثيل الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية