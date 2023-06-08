اشرف زكى عن عودة حلا شيحه للتمثيل: كلمتنى وهاخد رأى الاسرة الفنية

كشف نقيب المهن التمثيلية الدكتور اشرف زكى عن تفاصيل جديدة بشأن عودة الفنانة حلا شيحة للتمثيل من جديد بعد اعتزالها.

وقال زكي ببرنامج "معكم مني الشاذلي": حلا كلمتنى ولست في حرج من موقفها وطلبت تقعد معايا وهاخد رأى الاسرة الفنية فأنا لست صاحب القرار وهما متسامحين وبيقولوا بنتنا".

ويذكر أن حلا شيحة اعتزلت التمثيل بعد تصوير فيلم "كامل الأوصاف" عام 2006، وارتدت الحجاب ثم النقاب، قبل أن تخلعهما وتعود للعمل بالفن مرة أخرى بعد 13 عاما، وشاركت في مسلسل "زلزال" مع الفنان محمد رمضان عام 2019، ثم مسلسل "خيانة عهد" مع النجمة يسرا عام 2020 وكان آخر أعمالها فيلم "مش أنا" مع الفنان تامر حسني.

وكانت حلا شيحة، قد فاجأت الجمهور منذ فترة قصيرة بنشر عدة صور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بدون حجاب، وأغلقت خاصية التعليقات.