وزراء دفاع أمريكا وفرنسا وبريطانيا يبحثون أولويات قمة الناتو المرتقبة يوليو المقبل

بحثت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، الأولويات الأساسية لقمة الناتو المرتقبة في يوليو المقبل والمخاوف بشأن النشاط الإيراني والتعاون في أمن المحيطين الهندي والهادئ.

جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، خلال اجتماع وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن ونظيريه الفرنسي سيباستيان ليكورنو والبريطاني بن والاس في مدينة (بايو) الفرنسية، بمناسبة الذكرى الـ79 لإنزال قوات الحلفاء في نورماندي شمالي فرنسا.

وخلال اجتماعهم الشخصي الأول في هذا الشكل الثلاثي، جدد القادة الزعماء التزامهم الصارم بدعم أوكرانيا في دفاعها الشجاع ضد الحرب التي تشنها روسيا.

وبحسب البيان، اتحد وزراء الدفاع في عزمهم على مواصلة تقديم المساعدة الأمنية للقوات المسلحة الأوكرانية مهما استغرق الأمر.