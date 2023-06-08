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الخميس 08 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

السلطات الهندية تسقط طائرة باكستانية "بدون طيار" في منطقة البنجاب

الجيش الهندي
الجيش الهندي
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أعلن متحدث باسم قوات أمن الحدود الهندية، اليوم الخميس، إسقاط طائرة باكستانية "بدون طيار" بالقرب من الحدود الدولية فى قطاع "أمريتسار" فى منطقة البنجاب.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أنه تم رصد الطائرة في الساعة التاسعة مساء أمس الأربعاء، وتم على الفور اعتراضها من قبل قوات أمن الحدود بإطلاق النار عليها.

يشار إلى أن منطقة (البنجاب) تشترك في جبهة طولها أكثر من 500 كيلومتر مع باكستان تحت حراسة قوات أمن الحدود، وقد أصبحت الطائرات بدون طيار والمركبات الجوية غير المأهولة التي تحلق من باكستان إلى الهند محملة بالمخدرات والأسلحة وحمولات الذخيرة مصدر قلق لوكالات الأمن خلال السنوات الأربع الماضية.

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