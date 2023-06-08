البابا فرنسيس يستقبل الأمين العام لمركز الحوار العالمي" كايسيد"

استقبل قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الدكتور زهير الحارثي، الأمين العام لمركز الحوار العالمي، كايسيد، في مقره السكني بسانتا ماريا في الفاتيكان.

حيث تناول اللقاء حول أهمية تعزيز الحوار بين اتباع الأديان والثقافات من أجل مواجهة العنف وترسيخ السلام والتعايش والتقارب بينن الشعوب كافة.

وأشاد قداسة البابا بجهود كايسيد في تكريس الحوار والتسامح والقيم المشتركة بين أتباع الأديان والثقافات وأنه منصة عالمية لحل الخلافات من خلال المبادرات والأنشطة التي يقوم بها وهنأ القيادة الجديدة لكايسيد متمنيا التوفيق والتألق للمركز بعد انتقاله إلى لشبونة.

من جانبه شكر الأمين العام الدكتور زهير الحارثي قداسة البابا على الاستضافة والدعم والمساندة مقدرا جهود البابا والفاتيكان في دعم كايسيد والتعاون البناء في تعزيز التواصل والتقارب بين أتباع الأديان والثقافات.

أعرب الدكتور زهير الحارثي عن امتنانه للدور الهام والتاريخي للفاتيكان في تأسيس ودعم أعمال مركز الحوار العالمي كايسيد وبرامجهالمعنية بالحوار بين أتباع الأديان والثقافات على مستوى العالم. ويأتي ذلك انطلاقًا من دوره الراسخ كعضو مؤسس مراقب لمركز الحوار العالمي - كايسيد.

وأضاف الأمين العام لكايسيد الدكتور زهير الحارثي: "يشرفني أن ألتقي بقداسة البابا فرنسيس للتأكيد مجددًّا على تعزيز التزامنا بمواصلة التعاون وتعزيز القيم المشتركة والبناء على ما سبق للمضي الى مستقبل مشرق يترجم رسالة كايسيد الانسانية.

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