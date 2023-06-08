ads
الخميس 08 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا فرنسيس يستقبل الأمين العام لمركز الحوار العالمي" كايسيد"

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الدكتور زهير الحارثي، الأمين العام لمركز الحوار العالمي، كايسيد، في مقره السكني بسانتا ماريا في الفاتيكان.

حيث تناول اللقاء حول أهمية تعزيز الحوار بين اتباع الأديان والثقافات من أجل مواجهة العنف وترسيخ السلام والتعايش والتقارب بينن الشعوب كافة.

وأشاد قداسة البابا بجهود  كايسيد في تكريس الحوار والتسامح والقيم المشتركة بين أتباع الأديان والثقافات وأنه منصة عالمية لحل الخلافات من خلال المبادرات والأنشطة التي يقوم بها وهنأ القيادة الجديدة لكايسيد متمنيا التوفيق والتألق  للمركز بعد انتقاله إلى لشبونة.

من جانبه شكر  الأمين العام الدكتور زهير الحارثي قداسة البابا على الاستضافة والدعم والمساندة مقدرا جهود  البابا والفاتيكان في دعم كايسيد والتعاون البناء في تعزيز التواصل والتقارب  بين أتباع الأديان والثقافات.

أعرب الدكتور زهير الحارثي عن امتنانه للدور الهام والتاريخي للفاتيكان في تأسيس ودعم أعمال مركز الحوار العالمي كايسيد وبرامجهالمعنية بالحوار بين أتباع الأديان والثقافات على مستوى العالم. ويأتي ذلك انطلاقًا من دوره الراسخ كعضو مؤسس مراقب لمركز الحوار العالمي - كايسيد.

وأضاف الأمين العام لكايسيد الدكتور زهير الحارثي: "يشرفني أن ألتقي بقداسة البابا  فرنسيس للتأكيد مجددًّا على تعزيز التزامنا بمواصلة التعاون وتعزيز القيم المشتركة والبناء على ما سبق للمضي الى مستقبل مشرق يترجم رسالة كايسيد الانسانية.

37926E96-A679-43CD-AFDD-ECB2E173EDC3
37926E96-A679-43CD-AFDD-ECB2E173EDC3
AA0E4EE6-A164-4085-B1E7-5D6CB0571599
AA0E4EE6-A164-4085-B1E7-5D6CB0571599
A70EAAF8-7758-4ED4-8F11-BA7F28F13FD1
A70EAAF8-7758-4ED4-8F11-BA7F28F13FD1
1C33FC19-5C37-4315-A21D-B335204D9C43
1C33FC19-5C37-4315-A21D-B335204D9C43
7CD92A11-BE1C-4D8F-8A31-C015CD838D7B
7CD92A11-BE1C-4D8F-8A31-C015CD838D7B
قداسة البابا فرنسيس الدكتور زهير الحارثي الأمين العام لمركز الحوار العالمي كايسيد سانتا ماريا تعزيز الحوار بين اتباع الاديان والثقافات