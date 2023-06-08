هؤلاء عليهم التزام المنزل في ظل تقلبات الجو| «الأرصاد» تحذر من طقس الخميس.. خبراء يقدمون النصائح لتفادي الأضرار.. وبيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية خلال الساعات المقبلة، وذلك خلال بيان جديد نشرته عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس.

حالة الطقس اليوم الخميس



ووفقًا لصور الأقمار الصناعية، فهناك تكون للسحب الرعدية على الصحراء الغربية الواحات البحرية والفرافرة، يصاحبها سقوط الأمطار كما يسمع لها دوي رعد وبرق.

وستكون هناك فرصا لسقوط أمطار على القاهرة الكبرى خلال طقس الخميس، بنسبة حدوث 20%، مع وجود أمطار على الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس، وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد تصل إلى 30%.



بينما تصل نسبة سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري إلى 40%، وتصل نسبة سقوط الأمطار على جنوب الصعيد إلى 20%.

عاصفة ترابية في طقس الخميس

وستكون الأجواء اليوم الخميس شديدة الحرارة، وستصل درجات الحرارة إلى 38 درجة على القاهرة الكبرى، بينما تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة في بعض المحافظات.

كما تظل الأجواء حارة في أقصي جنوب البلاد عند أبو سمبل وعلي المجري الملاحي، مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة والرمال، حيث تشهد البلاد اليوم عاصفة ترابية.

وتتوافر فرص سقوط الأمطار اليوم بين خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية بشكل عشوائي وقد يصحبها الرعد أحيانًا.

ونصح خبراء الأرصاد الجوية بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة والجلوس في أماكن جيدة التهوية.

نصائح هيئة الأرصاد بشأن العاصفة الترابية



وأصدر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عددا من النصائح للمواطنين بشأن التعامل مع العاصفة على النحو التالي..

عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

الجلوس في أماكن جديدة التهوية.

شرب كميات كبيرة من السوائل.

ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة.



تحذير لمرضى حساسية الصدر

وطالب خبراء الأرصاد الجوية من مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات خلال الخروج، وإحكام غلق النوافذ منعا لتسرب الأتربة داخل الشقق السكنية.

وجه الدكتور حاتم بدران أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بطب قصر العيني نصائح لأصحاب الأمراض الصدرية والجيوب الأنفية والحساسية خلال العواصف الترابية.

نصائح لمرضى الصدر والجيوب الأنفية للحماية من العواصف



وقال الدكتور حاتم بدران خلال مداخلة مع الإعلامي خالد ميري ببرنامج كلمة السر المذاع عبر قناة صدى البلد أنه يفضل عدم الخروج من المنزل اليوم طوال فترة عدم الاستقرار.

وشدد «بدران» على ضرورة إغلاق النوافذ والأبواب جيدا وارتداء الكمامة ويفضل أن تكون مبللة والحرص على شرب السوائل لمرضى الحساسية كما يفضل ارتداء نظارة شمسية.

ونصح الدكتور حاتم بدران خلال مداخلة مع الإعلامي خالد ميري بدران مرضى الحساسية باصطحاب الأدوية الخاصة بهم عند ضرورة الخروج من المنزل كما نصح بالتقليل من شرب الكافيين مثل القهوة والشاي وغسل الوجه والأنف باستمرار.

نصائح هاني الناظر بشأن العاصفة



وعبر صفحته الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال الدكتور هاني الناظر:

«أنصح الذين يعانون من الحساسية الجلدية والصدرية وحساسية العيون والجيوب الأنفية، بالبقاء بالمنزل غدا الجمعة».

وأضاف هاني الناظر: «يجب الحرص علي تناول أقراص الحساسية المضادة للهستامين الان وفورًا، وقرص يوميا ولمدة اسبوع باذن الله. وربنا يحفظكم جميعا».

علاج حساسية الصدر

وفي منشور سابق له، نصح الدكتور هاني الناظر بضرورة تحضير تلك التركيبة الخالية من الكورتيزون في أي صيدلية، ويتم استعمالها كدهان مرتين إلى 3 مرات في اليوم، ويمكن استعمال تلك التركيبة، لعلاج التهابات الحفاضات عند الأطفال وتعتبر من أفضل الوسائل الفعالة، لعلاج مثل هذه الالتهابات وأكثرها أمانا استعملوها ووفروا فلوس الكشف والأدوية.

الصحة تحذر المواطنين

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن النصائح الواجب اتباعها حال التعرض لـ العاصفة الترابية، وذلك بالتزامن مع حال الطقس السيئ التى تشهدها البلاد.

من ناحيته، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الفترة من العام تتسم بتقلباته الجوية والطقس الحار نهارا وكذلك موجات التقلبات الجوية، وتؤدي تلك التقلبات في الطقس إلى مضاعفات لدى مرضى الحساسية والتهاب الجيوب الأنفية.

وقال" عبدالغفار" إنه تزداد حدة أعراض التهابات الجيوب الأنفية في الفصول الانتقالية وهما فصلي الخريف والربيع، بسبب التقلبات في درجات الحرارة على مدار اليوم وكذلك زيادة نشاط الرياح والأتربة، مشيرًا الى ان مرضى حساسية الجيوب الأنفية يحتاجون إلى اتباع بعض النصائح للحماية من أية مضاعفات، فقد تظهر عليهم بعض الأعراض التي تشير لالتهاب الجيوب الأنفية الحادة مثل إفرازات سميكة من الأنف، عادة ما تكون صفراء إلى خضراء، واحتقان أو انسداد بالأنف، وألم بالوجه، وارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة، والتعب، والسعال، وصعوبة أو عدم القدرة على الشم، وضغط الأذن أو الامتلاء، والصداع.

وقدم " عبدالغفار" عددًا من النصائح لمرضى الجيوب الأنفية، تشمل غسْل الأنف بمحلول ملحي أو البخاخات لتِقليل الإفرازات، والتخلص من مسببات التهيج والحساسية، وشرب كمية كافية من المياه يوميا، ووضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم، تجنب مسببات تهيج الأنف مثل شرب السجائر داخل المنزل والمنظفات المنزلية التي تسبب أبخرة، مؤكدًا على جاهزية مستشفيات وزارة الصحة والسكان لاستقبال أى حالات مرضية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية اليوم الخميس:



درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 29 والعظمى 38



درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 29 والعظمى 38



درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 28 والعظمى 39



درجات الحرارة فى بنها الصغرى 29 والعظمى 38



درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 29 والعظمى 37



درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 28 والعظمى 39



درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 28 والعظمى 37



درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 29 والعظمى 38



درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 30 والعظمى 39



درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 29 والعظمى 38



درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 26 والعظمى 37



درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 21 والعظمى 28



درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 20 والعظمى 27



درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 25 والعظمى 37



درجات الحرارة فى السويس الصغرى 24 والعظمى 36



درجات الحرارة فى العريش الصغرى 25 والعظمى 30



درجات الحرارة فى رفح الصغرى 24 والعظمى 30



درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 20 والعظمى 39



درجات الحرارة فى نخل الصغرى 14 العظمى 38



درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 16 والعظمى 28



درجات الحرارة فى الطور الصغرى 24 والعظمى 37



درجات الحرارة فى طابا الصغرى 27 والعظمى 36



درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 41



درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 34



درجات الحرارة فى العلمين الجديدة الصغرى 22 والعظمى 33



درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 17 والعظمى 25



درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 19 والعظمى 25



درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 20 والعظمى 39



درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 27 والعظمى 38



درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 27 والعظمى 39



درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 28 والعظمى 38



درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 28 والعظمى 34



درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 27 والعظمى 37



درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 34



درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 28 والعظمى 38



درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 29 والعظمى 39



درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 28 والعظمى 40



درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 29 والعظمى 41



درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 28 والعظمى 42



درجات الحرارة فى قنا الصغرى 29 والعظمى 44



درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 30 والعظمى 46



درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 31 والعظمى 45



درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 30 والعظمى 45



درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 31 والعظمى 45



تحسن حالة الرياح الجمعة والسبت

رصدت خرائط الطقس تكاثف السحب على أغلب أنحاء المناطق الشمالية من القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا ومدن القناة وبعض السواحل وشمال الصعيد وتتهيأ فرص سقوط الأمطار على فترات متقطعة، وتكون بين خفيفة إلى متوسطة وقد يصحبها أصوات الرعد أحيانًا مع نشاط للرياح بشكل مفاجئ حال تشكل الرعد.

من المتوقع تحسن حالة الرياح من الجمعة والسبت تدريجيًا، وتنخفض درجات الحرارة من ليل الجمعة إلى السبت تدريجيا.