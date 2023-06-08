أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية بداية تعاملات الخميس 8 يونيو 2023

سجلت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه المصري، استقرارًا ملحوظًا في مستهل تعاملات اليوم الخميس 8 يونيو 2023، بحسب آخر تحديث عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم، عند 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي «CIB» حوالي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو

وسجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.03 جنيه للشراء و33.17 جنيه للبيع.

وعرض البنك التجاري الدولي سعر اليورو عند 33.99 جنيه للشراء، 34.15 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي 33.95 جنيه للشراء، 34.20 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل الجنيه الإسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 38.38 جنيه للشراء و38.54 جنيه للبيع.

و بلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 38.38 جنيه للشراء و38.61 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني ببنك المصرف المتحد 38.21 جنيه للشراء و38.52 جنيه للبيع

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.04 جنيه للشراء و34.18 جنيه للبيع.

سعر ين ياباني

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 22.12 جنيه للشراء و22.21 جنيه للبيع.

سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 4.33 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس 8 يونيو 2023 استقرارًا ملحوظًا، ليسجل متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

و يعرض بنك البركة سعر الريال السعودي اليوم بقيمة، 8.04 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

وحافظ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس على مستوياته عند: 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

الدينار الكويتي

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.21 جنيه للشراء و100.63 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 99.84 جنيه للشراء، 100.8 جنيه للبيع.

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدينار الكويتي عند 97.30 جنيه للشراء، 101 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

فيما استقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري عند 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

سجل سعر الدرهم الإماراتي بالبنك التجاري الدولي 8.38 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الاسلامي 8.38 للشراء و8.43 جنيه للبيع.