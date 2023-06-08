«أورام الأقصر» تستكمل تطعيم الأطفال الناجين من السرطان

تواصل وحدة الناجين من السرطان بمستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، تنفيذًا لحملة تطعيمات موسعة بالتعاون مع الهيئة العامة للمصل واللقاح (ڤاكسيرا)، في إطار الخدمات التي يقدمها المستشفى للأطفال الذين امتن الله عليهم بالشفاء من السرطان.

وفي هذا السياق، قال الدكتور هاني حسين المدير التنفيذي لمستشفى شفاء الأورمان، إن العلاج الكيماوي والإشعاعي يتسبب في نقص المناعة لدى هؤلاء الأطفال الناجون من الأورام مما يستلزم- حسب بروتوكولات العلاج العالمية - الحصول على تطعيمات معينة بعد نهاية العلاج لحماية هؤلاء الأطفال من الأمراض المعدية والمتوطنة، وذلك تخفيفا للمعاناة عن أهلنا في صعيد مصر، واضطرارهم للسفر القاهرة للحصول على هذه التطعيمات.

ومن جانبه، أكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن إدارة المستشفى تسعى جاهدة لتوفير كافة الإمكانيات للمرضي داخل الأقسام المختلفة، بجانب توفير التطعيمات اللازمة للأطفال الناجون من الأورام، بالتنسيق الكامل مع الهيئات المتخصصة بما يعود بالنفع على الأطفال، وحمايتهم واستكمال المستشفى لدورها الطبي والاجتماعي الذي تقدمه لأطفال الصعيد.

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