بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة المغربية، أمس الأربعاء، على ارتفاع في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تقدمًا بنسبة 0.07 %، عند 11.025 نقطة.

وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.2 % ليستقر عند 892,79 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعا بنسبة 0.04 % بمجموع 819,72 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.22 % بمجموع 10.126 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 71 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 569 مليار درهم مغربي.