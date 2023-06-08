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الخميس 08 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلقت البورصة المغربية، أمس الأربعاء، على ارتفاع في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تقدمًا بنسبة 0.07 %، عند 11.025 نقطة.

وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.2 % ليستقر عند 892,79 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعا بنسبة 0.04 % بمجموع 819,72 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.22 % بمجموع 10.126 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 71 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 569 مليار درهم مغربي.

البورصة المغربية ارتفاع الأسهم المتداولة