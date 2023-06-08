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الخميس 08 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وست هام يتوج ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي على حساب فيورنتينا

نهائي دوري المؤتمر
نهائي دوري المؤتمر الأوروبي
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حصد فريق وست هام يونايتد الإنجليزي، لقب بطولة دوري المؤتمر الأوروبي 2023، بعد التغلب على نظيره فيورنتينا الإيطالي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة النهائية من البطولة التي أقيمت بينهما على فورتونا أرينا بالعاصمة التشيكية براج.

افتتح الجزائري سعيد بن رحمة التهديف في اللقاء لصالح المطارق عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 62، ثم أدرك التعادل للفيولا بونافينتورا في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 90، سجل جارود بوين هدف الفوز للفريق اللندني بعد انفراد تام بحارس المنافس من تمريرة رائعة من لوكاس باكيتا، ليحرز بوين هدف التتويج باللقب في الوقت القاتل.

وبذلك، أصبح الثنائي سعيد بن رحمة، والمغربي نايف أكرد، أول عربيان يتوجان ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وأصبح وست هام يونايتد الإنجليزي، ثاني فريق يتوج ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بعد روما الإيطالي الذي حصد لقب العام الماضي في النسخة الأولى من البطولة.

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