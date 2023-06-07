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الخميس 08 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الثانوية العامة 2023.. "التعليم": طالبان من المصريين بالسودان يدخلان الاختبارات

الثانوية العامة
الثانوية العامة
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بدأ العد التنازلي لماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023، التي تنطلق الاثنين المقبل 12 يونيو، ويؤدي قرابة 700 ألف طالب وطالبة الامتحانات هذا العام.

وتبدأ الامتحانات بالمواد غير المضافة للمجموع لمدة يومين متتالين بنظام البابل شيت، واختيار من متعدد فقط، ويواجه الطلاب  «التربية الدينية - التربية الوطنية»- شعبة عامة، الاثنين 12 يونيو، و«الاقتصاد - الاحصاء» - شعبة عامة الثلاثاء 13 يونيو.

فيما يخص طلاب الثانوية العامة المصريين العائدين من السودان، كشف خالد عبدالحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة،  لـ«البوابة»، أن عدد 2 من الطلاب فقط سجلوا لأداء الامتحان داخل مصر ضمن طلاب الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن إجمالي عددهم لم يتجاوز 25 طالبا.

الثانوية العامة 2023 المصريين العائدين من السودان غير المضافة للمجموع امتحانات الثانوية العامة