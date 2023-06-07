لمكافحة انعدام أمن الغذاء.. البنك الدولي يخصص 1.5 مليار دولار إضافية لغرب إفريقيا

أعلنت مجموعة البنك الدولي عن مبلغ إضافي قدره 1.5 مليار دولار لدعم الإصلاحات اللازمة لتحسين التربة وتعزيز قطاع الأسمدة في غرب إفريقيا.

وذكر البنك الدولي في بيان أنه خصص من قبل 4 مليارات دولار ليبلغ إجمالي المخصصات المالية الرامية لمكافحة انعدم أمن الغذاء 5.5 مليار دولار.

من جانبه، قال عثمان دياجانا نائب رئيس البنك الدولي لغرب ووسط أفريقيا خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي نظمها بالاشتراك مع حكومة توجو والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس": "نعمل مع المؤسسات الأفريقية لتعزيز صحة التربة ومكافحة انعدام الأمن الغذائي".

وتابع: "يلتزم البنك الدولي، بالتعاون مع البلدان الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والشركاء الإنمائيين، بزيادة الدعم المالي والتقني للزراعة المرنة التي تعزز التنمية المستدامة وتوفر فرص العمل".

من جانبه، قال رئيس مفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، عمر عليو توراي، إنه من خلال اعتماد خارطة طريق مشتركة، تلتزم دول "الإيكواس" بتحسين الوصول إلى الأسمدة العضوية لصغار المزارعين، مع التركيز على المحاصيل التي تضمن الأمن الغذائي.

وقال رئيس توجو، فور إيسوزيمنا جناسينجبي: "بدون رؤية، وبدون استراتيجية، يمكن للأسمدة أن تتحول بسرعة من وعد باستعادة جودة التربة إلى سبب التدهور، نظرًا لأننا بحاجة إلى إيجاد توازن مناسب، فإن التخطيط ومشاركة الدولة أمران ضروريان...لذلك فإنني أؤيد اتباع نهج وتعاون إقليمي".

وأشار إلى موافقة دول الإيكواس على إعلان يغطي سلسلة من الأهداف والتدابير الملموسة التي تشمل مضاعفة استهلاك الأسمدة ثلاث مرات ومضاعفة الإنتاج الزراعي بحلول عام 2035 من خلال اعتماد نهج متكامل لإدارة الأراضي واستعادة صحة التربة.