"القناة" تستضيف الاجتماع التحضيري لتحالف الجامعات

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أنه- فى إطار تعزيز التواصل و بناء الشراكات الاستراتيجية بين الجامعات و رواد الصناعة فى إقليم القناة و سيناء، و العمل على التبادل المستدام للخبرات و المعرفة، و تطوير مشاريع مشتركة تسهم في تعزيز الابتكار التكنولوجي و النمو الاقتصادي- جاءت فكرة تحالف الجامعات بإقليم القناة وسيناء، والذى يضم 13 جامعة مصرية.

جاء ذلك خلال كلمته التى إستقبل بها رؤساء الجامعات المشاركة في التحالف، خلال عقدهم الاجتماع التحضيري، لتفعيل البروتوكول المقرر توقيعه يوم الأحد الموافق 18 يونيه الحالي، على هامش استضافة جامعة قناة السويس للمجلس الأعلى للجامعات بحضور و رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقد استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة صباح اليوم كلا من الدكتور الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، و الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، و الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، والدكتور مدحت الحادق رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، والدكتور محمد بسيوني نائب رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، والدكتور عماد حامد عامر نائب رئيس جامعة سيناء.

و شارك عبر تقنية الفيديوكونفرانس الدكتور أشرف سعد رئيس جامعة الملك سلمان الدولية.

و يعد اللقاء بمثابة اجتماع تحضيري، تم من خلاله عرض بعض بنود الاتفاقية التي تجمع بينهم، و المقرر توقيعها رسميا على هامش المجلس الأعلى للجامعات القادم والذي يعقد في رحاب جامعة قناة السويس.

و قد أشار الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة أن هذا التحالف يضم 13 جامعة ،كما أوضح رئيس الجامعة أن هذا التحالف يضم 156كلية و 1778 برنامج دراسي و13834عضو هيئة تدريس و279241 طالب وطالبة و 19 مستشفى, و 130 مركز بحثي.

واستعرض الاجتماع بعض جوانب التعاون المشترك بين تحالف الجامعات، والذى يشمل الخدمات الطبية و البحث العلمي والتعليم، و خدمة المجتمع، و التحول الرقمي، و المراكز البحثية،

موضحا أن هذا التعاون سوف يشمل مجال التعليم و الطلاب من خلال الأنشطة الطلابية و رعاية الموهوبين،

كما يشمل قطاع الدراسات العليا والبحوث فى مجال النشر العلمي، و عقد المؤتمرات العلمية و المشروعات البحثية،

اما قطاع خدمة المجتمع فسوف يشمل الصحة السكانية و المبادرات الرئاسية و الهوية الثقافية.

وفى نهاية اللقاء أشار الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة أن هذا التحالف يسعى إلى بناء تعاون استراتيجي بين المؤسسات الأكاديمية و الصناعية بإقليم القناة و سيناء، لتحقيق المشاركة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 و تطوير الإقليم، وقد حضر اللقاء و تقديم العرض التقدمى الدكتور تامر شوقى مدير وحدة التحول الرقمى بالجامعة