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الأربعاء 07 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تواصل الحملات الأمنية على منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة عليها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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 أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى: فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (3) قضايا .
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط قضية.  
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة :ضبط قضية.
 فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط  (1744) مخالفة مرورية متنوعة.  
 فى مجال الأمن العام: ضبط  (40) قضية .
 فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (225) حكم قضائى متنوع. 
فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية –تزويرالمستندات": ضبط (2) قضية.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال24 ساعة الهجرة غير الشرعية جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية وزارة الداخلية