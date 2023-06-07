في 7 نقاط.. «فيفبرو» تنصح اللاعبين بعدم الانضمام للأندية المصرية

نشرت الرابطة الدولية للاعبين المحترفين «فيفبرو»، اليوم الأربعاء، بيانًا تنصح من خلاله اللاعبين بعدم الانضمام إلى الأندية المصرية بسبب ارتفاع النزاعات الكروية في مصر.

وأوضحت «فيفبرو» أن من بين تلك النزاعات ما يتعلق بعدم دفع الرواتب والسلوك التعسفي مثل مصادرة جوازات السفر والتزوير.

ووجهت الرابطة بالبيان، نصيحة في 7 نقاط للاعبين المقبلين على التوقيع لأندية مصرية، وجاءت كالتالي:

1- لا تمنح جواز سفرك لناديك، عادة ما سيستغل النادي ذلك لإجبارك على توقيع فسخ عقد مقابل إعادة الجواز.

2- لا توقع على عقد فارغ، عادة سيملأ النادي العقد ببنود غير المتفق عليها.

3- احتفظ بنسخة من العقد موقعة منك ومن النادي، عادة ما سيطلب منك النادي كل النسخ لتوثيقها في اتحاد الكرة.

4- تأكد من العملة المنصوص عليها في العقد، قد تتفق على الدولار، ثم يقوم النادي بوضع عملة (الجنيه).

5- كن حذرًا في التعامل مع وكيل الصفقة، عادة ما يتفق مع النادي ضدك.

6- تأكد من حقوقك، الجهات المختصة في مصر (الاتحاد) لا يضمن عدالة الإجراءات.

7- لا تملك كل الأندية المصرية حسابا في TMS وعادة يطلبون البطاقة الدولية عبر نادٍ آخر، تأكد من توثيق ذلك ضمن الإجراءات.