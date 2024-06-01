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السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

اليوم.. الحوار الوطني يناقش موضوعات الأمن القومي والحرب في غزة

الحوار الوطني
الحوار الوطني
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يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى، اجتماعاً ظهر اليوم السبت، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة موضوعات الأمن القومى والسياسة الخارجية وتداعيات الحرب في غزة.

يأتي ذلك نظراً للأوضاع الخطيرة التى خلفها العدوان الإسرائيلى الدموى على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة فى مواجهته ودعم قضية فلسطين، وحماية أمنها القومى وسيادتها على أراضيها، والتصدى بحزم ضد أى محاولة لتصفية القضية الفلسطينية.

كما يأتي ذلك استجابة لطلب الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية الأخير بإدراج موضوعات الأمن القومى ضمن مناقشات الحوار.

الحوار الوطني الحرب في غزة السيسي