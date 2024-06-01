اليوم.. الحوار الوطني يناقش موضوعات الأمن القومي والحرب في غزة

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى، اجتماعاً ظهر اليوم السبت، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة موضوعات الأمن القومى والسياسة الخارجية وتداعيات الحرب في غزة.

يأتي ذلك نظراً للأوضاع الخطيرة التى خلفها العدوان الإسرائيلى الدموى على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة فى مواجهته ودعم قضية فلسطين، وحماية أمنها القومى وسيادتها على أراضيها، والتصدى بحزم ضد أى محاولة لتصفية القضية الفلسطينية.

كما يأتي ذلك استجابة لطلب الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية الأخير بإدراج موضوعات الأمن القومى ضمن مناقشات الحوار.