ورشة عمل حول معايير السلامة البيولوجية فى المعامل بـ "طب بيطري الشرقية"

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية وذلك من خلال الاستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى أن مديرية الطب البيطري بالشرقية قامت بتنظيم ورشة عمل بعنوان ( معايير السلامة البيولوجية فى المعامل و خطورة الإصابة بالأمراض المشتركة (السل - البروسيلا - السعار ) و ذلك بحضور كلا من الدكتور هشام مسعود ( وكيل الوزارة للصحة بالشرقية ) والدكتورة شهيرة الحنفى (مدير معهد بحوث صحة الحيوان بالشرقية) والدكتورة امل سعيد مدير المعمل المرجعى وعدد من أعضاء النقابة العامة والنقابة الفرعية و الدكتور محمد عبد الحميد يوسف مدير عام الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر

والدكتورة منال السيد مدير إدارة الامراض المشتركة وأطباء إدارة ومعامل الامراض المشتركة بالمديرية وأقسام الصحة العامة بالإدارات الخارجية وعدد كبير من الأطباء بالمديرية.

أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن الورشة تأتى لنقل الخبرات بين الإدارات الفنية المختلفة فى إطار سعى المديرية وبذل كل الجهود للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

والقي الدكتور عبدالله مرواد (أستاذ الأمراض المشتركه بكلية الطب البيطرى جامعة الزقازيق ) محاضرة عن الأمراض المشتركة ومسبباتها وأشهر الأمراض المشتركة وخطورتها وعن معايير السلامة التى تُتخذ لحماية الباحثين بالمعامل والبيئة وكيفية التخلص من النفايات.

كما ألقى الدكتور محمد على صالح (رئيس بحوث بمعمل بحوث الصحة الحيوانية بالشرقية) محاضرة عن معايير السلامة المهنية فى المختبرات من حيث الأمان الحيوي وتجميع وحفظ وإرسال العينات داخل المختبرات وآلية تسجيل البيانات.

وفى نهاية الورشة قام مدير المديرية بتقديم الشكر لجميع الحاضرين على كل الجهود المبذولة للنهوض بالثروة الحيوانية.