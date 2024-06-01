"وقاية النباتات" ينظم برنامجا تدريبيا حول أحدث تقنيات مكافحة الآفات المتوطنة والغازية

نظم معهد بحوث وقاية النباتات، اليوم السبت، برنامجا تدريبيا تحت عنوان "المكافحة المتكاملة للآفات المتوطنة والغازية" المعهد بمحطة بحوث سخا في محافظة كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد، أن الآفات المتوطنة والغازية تمثل تحدياً كبيراً يواجه قطاعنا الزراعي، حيث يمكن أن تتسبب في خسائر فادحة في المحاصيل وتهدد الأمن الغذائي الوطني، لذلك نولي أهمية قصوى لبناء قدرات العاملين في هذا المجال وتزويدهم بأحدث المعارف والتقنيات لمواجهة هذه التحديات بفعالية بما في ذلك التعريف بالآفات المتوطنة والغازية الرئيسية، وتقنيات المراقبة والكشف المبكر، والتأثيرات الاقتصادية والبيئية لهذه الآفات وكذلك استراتيجيات المكافحة المتكاملة التي تشمل عناصر المكافحة الحيوية وبدائل المبيدات والمركبات الحديثة المتخصصة الأقل سمية على البيئة والكائنات الحية النافعة.

وقال الدكتور طارق عفيفي وكيل المعهد لشئون الإرشاد والتدريب، إن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي يقوم بها المعهد في فروعه بالمحافظات المختلفة.

وقام بالتدريب فيه نخبة متخصصة من الأساتذة والباحثين بمعهد بحوث وقاية النباتات وتم تحت إشراف الدكتور الزاهي صابر رئيس فرع المعهد بسخا وحضور الدكتور محمد عطوه خليل مدير محطة البحوث الزراعية بسخا.