وزير البترول ومحافظ السويس يفتتحان محطتي وقود (صور) 

افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، اليوم السبت، محطتى وقود بطريق صلاح نسيم وطريق ناصر .



رافق وزير البترول والمحافظ فى الافتتاح، كلٌ من الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة وأحمد وزيرى السكرتير العام المساعد والمهندس محمد ماجد بخيت رئيس مجلس ادارة شركة مصر للبترول والمهندس أحمد سليمان مدير عام منطقة مصر للبترول بمدن القناة والمهندس عبد الفتاح فرحات رئيس مجلس إدارة شركة غازتك وعزت الدمياطي مدير عام قطاع التسويق بشركة مصر للبترول.

بدأ الوزير جولاته بافتتاح محطة وقود بشارع صلاح نسيم المحطة التي تقع على مساحة 3000 م2 وأصبحت تجمع إلى جانب خدمات التموين بالوقود السائل (البنزين 92 و95) خدمة التموين بالغاز الطبيعي والشحن الكهربائي، مضيفا أن المحطة البالغ اجمالي سعتها التخزينية من البنزين 92 و95 باجمالي نحو 90 ألف لتر تتميز بقدرتها على تقديم خدمة تموين السيارات بشكل سريع لعدد كبير من السيارات من خلال ٤ نقطة تموين بواقع 8 طلمبات لبنزين 92 و2 طلمبه لبنزين 95، كما تضم المحطة مركز خدمات متكامل للسيارات ومنفذ تسوق و تعمل على أحدث النظم العالمية خاصة فى نظام السلامة والصحة المهنية و تدعم المحطة بالكاميرات المراقبة و منظومة دعم المواد البترولية " ATG" .

كما افتتح المهندس طارق الملا محطة بطري ناصر بطاقة استيعابية 800 متر مكعب كل ساعة بطاقة تموينية 1000 سيارة يوميا و6 نقاط شحن.

وقال وزير البترول، أن هناك خطة من قبل الوزارة فى التوسع في إنشاء محطات تموين بالغاز الطبيعي أحد الحلول المهمة ضمن استراتيجية الوزارة لزيادة و تشجيع استخدام هذا النوع من الوقود الاقتصادي والموفر للمواطن، مشيرا إلي أن استراتيجية الوزارة تعمل علي توفيره في مختلف الطرق والمحاور للتيسير علي مستخدمي السيارات، وأنها نجحت في تحقيق.

وأشار إلى أن منافذ التموين بالغاز الطبيعي بلغت قرابة الألف محطة، مؤكدا ان هذا الأمر يمثل نقلة نوعية حقيقة للمشروع القومى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، كما أن هذه المحطات أصبحت تستخدم التحول الرقمى فى تقديم الخدمات والتسهيلات ومنها السداد الالكتروني وخدمات التحويل والزيوت المتخصصة .

IMG-20240601-WA0022

IMG-20240601-WA0021

IMG-20240601-WA0019

IMG-20240601-WA0020

IMG-20240601-WA0018

IMG-20240601-WA0017

IMG-20240601-WA0016

IMG-20240601-WA0015

IMG-20240601-WA0014

IMG-20240601-WA0013