الأقصر تبدأ صرف الخبز المدعم بـ20 قرشًا (صور)

انتظم عمل المخابز البلدية المدعمة على مستوى محافظة الأقصر اليوم السبت، بالتزامن مع بدء تطبيق منظومة الخبز الجديدة، حيث بدأت المنافذ التموينية صرف الدعم المقرر للمواطنين بموجب البطاقات التموينية السارية، وبيع الخبز البلدي المدعم بسعر 20 قرشًا للرغيف زنة 90 جرامًا، تنفيذا للتوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2024 دون أي مشاكل أو عوائق.

وفي هذا السياق، أجرى الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، جولة استهدفت المرور الميداني على المخابز البلدية المدعمة حيث أجرى العديد من اللقاءات مع المواطنين، للتأكد من جودة رغيف الخبز البلدي المدعم، ومطابقته للمواصفات والأوزان وإزالة العقبات أمام المواطنين، والتنبيه المشدد على جميع المخابز البلدية باستبدال رغيف الخبز البلدي المدعم الغير مطابق للمواصفات.

وشدد وكيل وزارة التموين بالأقصر، على تكثيف الحملات الرقابية على جميع المخابز البلدية والمخابز السياحية الحرة والإفرنجية، وكافة الأنشطة التموينية المختلفة بصفة يومية، للتأكد من إنتاجهم خبز بلدي مدعم مطابق للمواصفات، والالتزام بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية وعدم التهاون مع المخالفين.

حصة المواطن من الخبز المدعم

وأوضح وكيل وزارة التموين، أن حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية لن يتم تقليصها، مشدداً على انتظام صرف حصة المواطن من أرغفة الخبز المدعم المستحقة له على البطاقات التموينية بشكل طبيعي، بواقع 5 أرغفة يوميًا، بإجمالي 150 رغيفًا شهرياً، بسعر 20 قرشاً للرغيف، دون أي انتقاص سواء من حيث العدد أو الوزن.

وكيل التموين: لم ترد شكاوى حتى الآن

وأكد الدكتور تامر صلاح، أنه لم ترد إلى المديرية أي شكاوي حتى الان بشان تحريك سعر رغيف الخبز البلدي المدعم، مشيراً إلى أنه فيما سعر الدقيق المدعم، فإن حصة المواطن من مستودع الدقيق بالبطاقة التموينية هي 10 كيلو دقيق بسعر 30 جنيها، كما أنه لا يوجد أي تغيير في أسعار السلع التموينية.

وأهابت مديرية التموين بالأقصر، بالمواطنين عدم ترك بطاقاتهم التموينية لدى أي صاحب نشاط تمويني (مخبز – بدال تمويني )، حفاظا على الدعم المقرر له وعدم إيقاف بطاقته التموينية نهائياً.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن أن الحكومة اتخذت قرار تحريك الدعم لسعر الخبز من 5 قروش إلى 20 قرشا اعتبارا من شهر يونيو الجاري، مؤكداً أن الدولة ستظل ملتزمة بتقديم الدعم للمواطنين خاصة في السلع الأساسية، وأن حوكمة منظومة الدعم تضمن وصول الدعم لمستحقيه.

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