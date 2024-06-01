العثور على جثة شاب داخل حظيرة مواشي في الشرقية

عثر أهالي قرية الجعفرية التابعة لمركز أبو حماد صباح اليوم السبت، على جثة شاب داخل حظيرة مواشي ويكثف ضباط المباحث جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حماد يفيد بالعثور على جثة "محمد. ص. إ " 16 عامًا جثة هامدة داخل حظيرة مواشي بناحية قرية الجعفرية دائرة المركز، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين أنه سبق وأن تم الإبلاغ عن اختفاء المجني عليه وفي وقت لاحق تم العثور عليه داخل حظيرة مواشي، وأن الجثة بها آثار جروح، وتم التحفظ عليها بمشرحة مستشفى الأحرار تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وطلبت إجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها ونوعية الأداة المستخدمة فى الجريمة، وكلفت المباحث بسرعة التحري عن الواقعة وملابساتها وسرعة ضبط المتهم.