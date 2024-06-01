القبض على 4 طلاب لسرقتهم أوراق مدرسة وبيعها بالقليوبية

ألقت مباحث القليوبية القبض على 4 طلاب، سرقوا كمية من الأوراق من إحدى المدارس التابعة للإدارة التعليمية بشبين القناطر، وبيعها لعامل خردة الذي قام بشراء الأوراق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد تلقي مأمور مركز شرطة شبين القناطر بلاغًا من مدير الإدارة التعليمية بشبين القناطر بسرقة كمية كبيرة من الأوراق الخاصة بإحدى المدارس التابعة للإدارة.

تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 طلاب تسللوا للمدرسة أثناء غياب الموظفين، واستولوا على الأوراق لبيعها لأحد العمال في أحد مكابس مخلفات الورق.

وفي أحد الأكمنة ألقى القمدم امير الكومي رئيس مباحث مركز شبين القناطر القبض على المتهمين الأربعة طلاب، وإعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة والبيع لعميلهم سيء النية، "عامل" له معلومات جنائية.

جرى ضبط المتهم وقرر بقيامه بالتصرف في الأوراق بالبيع لـمالك مكبس مخلفات أوراق وجرى ضبطه وإعترف بقيامه بإعادة تدوير تلك الأوراق بالمكبس الخاص به، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.