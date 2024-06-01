ضبط 18 شخصًا بتهمة السرقة بمناطق متفرقة في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 18 شخصًا لقيامهم بأعمال سرقات بمناطق متفرقة بالعاصمة .

تعود البداية عندما تم ضبط (عاطلان، لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الخليفة لقيامهما بسرقة سيارة أحد المواطنين حال توقفها بدائرة القسم وبحوزتهما (3 مفاتيح مصطنعة)، واعترفا بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات والبطاريات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وارتكابهما (4) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" تم ضبطه.

كما تم ضبط (سيدة "لها معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة بولاق لقيامها بارتكاب (3) وقائع سرقة هواتف محمولة وبحوزتها (3 هاتف محمول مجهولة المصدر – عدد من الأقراص المخدرة).

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (عاطل وصاحب محل ، لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من المساكن، وإعترفا بارتكابهما (5) وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" .

كما تم ضبط (إحدى السيدات) بدائرة قسم شرطة المطرية، لقيامها بسرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل مسكن بدائرة القسم، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

وتم ضبط (9 أشخاص - من بينهم 3 عملاء "سيئى النية") لقيامهم بسرقة عدد من (الإصطمبات الحديدية - كمية من كابلات الكهرباء) من داخل مخازن إحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزتهم (مبلغ مالى - السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة)، واعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وأن المبلغ المالى من متحصلات بيع جزء من المسروقات.

وألقى رجال المباحث القبض على (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، لقيامهم بسرقة كمية من الخامات والمستلزمات من داخل مخازن إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم، واعترفوا بارتكابهم واقعة سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.