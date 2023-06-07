فيديو.. أستاذ اقتصاد: جهود كبيرة من الدولة لتحقيق الأمن الغذائي

قال الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الدولة تقوم بجهود كبيرة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، وهناك ملمح رئيسي منذ أسابيع وهو افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي موسم القمح من شرق العوينات، لافتا إلى وجود مساحات جديدة تمت إضافتها إلى محصول القمح هذا العام.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه فى توشكى الخير تمت إضافة 150 ألف فدان من القمح ومستقبل مصر في إطار الدلتا الجديدة 70 ألف فدان قمح والنوبارية 5 آلاف فدان قمح، موضحا أنها إضافة مؤكدة لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي فضلا عن السياسات التي اتبعتها وزارة الزراعة من خلال توجيهات رئاسية بزيادة سعر الضمان للمحاصيل الاستراتيجية.

كما أوضح أنه تم تحديد 1250 جنيها لأردب القمح ورفعه إلى 1500 جنيه وفول الصويا وعباد الشمس والذرة البيضاء والصفراء أيضا تم تحديد أسعار مجزية للمزارعين.

ولفت إلى أن الأزمات المتلاحقة التي حدثت في العالم بدءا من أزمة كورونا وحتى الحرب الروسية الأوكرانية ستؤدي إلى تعديلات في الفكر الاقتصادي والأهمية الزراعية على مستوى العالم، والحكومة المصرية تبذل جهود حثيثة في هذا السياق منذ عام 2014.