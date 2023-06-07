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الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اجتماع "حياة كريمة".. محافظ المنوفية يشدد على تكثيف الجهود لسرعة إنجاز الأعمال المتبقية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الجهود للإسراع من وتيرة العمل والانتهاء من كافة الأعمال المتبقية بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركزي الشهداء وأشمون ، وضرورة تلافى كافة الملاحظات والعمل على تذليل العقبات لضمان الانتهاء منها وفقا للجداول الزمنية المحددة ، بالإضافة إلى حصر وتجهيز كوادر بشرية مدربة للعمل بالمشروعات التي سيتم تسليمها وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالخدمات المقدمة للموطن بقري الريف المصري.

 جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمبادرة " حياة كريمة " بحضور نائب المحافظ محمد موسي مع اللواء هشام السودانى مسئول متابعة المشروعات القومية  بمجلس الوزراء ، ومديري المديريات الخدمية ، ورؤساء الوحدات المحلية لمركزي أشمون والشهداء ،  وعدد من الجهات المعنية، ومديري إدارات التخطيط والمتابعة والتفتيش والمكتب الفنى  بالديوان العام.
وخلال الاجتماع ، تم استعراض آخر المستجدات بمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة ونسب تنفيذ الأعمال بمختلف القطاعات بنطاق مركزي أشمون والشهداء، والوقوف على معوقات التسليم للعمل على تذليلها  .
وشدد محافظ المنوفية على الانتهاء من الأسواق والمواقف النموذجية  بقري مركز أشمون والشهداء خلال أسابيع ، وضرورة توحيد الجهود والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لسرعة إنهاء كافة المشروعات وتسليمها تمهيدا لافتتاحها ودخولها الخدمة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

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