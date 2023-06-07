اجتماع "حياة كريمة".. محافظ المنوفية يشدد على تكثيف الجهود لسرعة إنجاز الأعمال المتبقية



شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الجهود للإسراع من وتيرة العمل والانتهاء من كافة الأعمال المتبقية بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركزي الشهداء وأشمون ، وضرورة تلافى كافة الملاحظات والعمل على تذليل العقبات لضمان الانتهاء منها وفقا للجداول الزمنية المحددة ، بالإضافة إلى حصر وتجهيز كوادر بشرية مدربة للعمل بالمشروعات التي سيتم تسليمها وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالخدمات المقدمة للموطن بقري الريف المصري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمبادرة " حياة كريمة " بحضور نائب المحافظ محمد موسي مع اللواء هشام السودانى مسئول متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء ، ومديري المديريات الخدمية ، ورؤساء الوحدات المحلية لمركزي أشمون والشهداء ، وعدد من الجهات المعنية، ومديري إدارات التخطيط والمتابعة والتفتيش والمكتب الفنى بالديوان العام.

وخلال الاجتماع ، تم استعراض آخر المستجدات بمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة ونسب تنفيذ الأعمال بمختلف القطاعات بنطاق مركزي أشمون والشهداء، والوقوف على معوقات التسليم للعمل على تذليلها .

وشدد محافظ المنوفية على الانتهاء من الأسواق والمواقف النموذجية بقري مركز أشمون والشهداء خلال أسابيع ، وضرورة توحيد الجهود والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لسرعة إنهاء كافة المشروعات وتسليمها تمهيدا لافتتاحها ودخولها الخدمة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين .