صحيفة سعودية تكشف القيمة الحقيقية لعقد كريم بنزيما مع اتحاد جدة

أحدثت صفقة انتقال الفرنسى كريم بنزيما إلى الدورى السعودى، ضجة فى عالم الساحرة المستديرة، بالقيمة المالية التى سيتقاضها من اتحاد جدة السعودى لمدة 3 مواسم.



وانضم الديك الفرنسى لاتحاد جده السعودى في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع ريال مدريد الإسبانى.



وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن بنزيما سيحصل على 55 مليون دولار سنويًا أي ما يعادل 51.4 مليون يورو وليس 200 مليونًا في الموسم، كما أشيع في الفترة الأخيرة، بموجب العقد الذي وقعه مع نادي الاتحاد أمس في مدريد، العاصمة الإسبانية.



ويمتد العقد، حسب بيان مطوّل نشره النادي عبر حسابه في "تويتر" لـ3 أعوام حتى صيف 2026، وسيرتدي اللاعب المعتزل دوليًا القميص رقم 9 الذي حمله المهاجم المغربي عبد الرزّاق حمد الله خلال الموسم المنتهي.



وأعلن نادى اتحاد جدة السعودى الذى يلعب بين صفوفه الثنائى المصرى أحمد حجازى وطارق حامد لتعاقد مع النجم الفرنسى كريم بنزيما لمدة 3 مواسم ليستمر حتى عام 2026.



وتحدث بنزيما باللغة العربية فى ظهوره الأول بعد التوقيع مع فريق الاتحاد السعودي وقال فى الفيديو الذى نشره النادى حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "أنا متحمس أشوفكم فى جدة".



وأعلن نادى ريال مدريد رحيل النجم الفرنسى ذى الأصول الجزائرية كريم بنزيما من صفوف الميرنجى بنهاية الموسم الحالي بعد رحلة دامت 14 عاما.



وكان عقد بنزيما ينتهى مع النادى الملكى فى 30 يونيو 2023 ولعب كريم بنزيما رفقة ريال مدريد منذ انضمامه من ليون فى صيف 2009.