تحت مسمى "الإخلاص".. مرتضى منصور يعلن إنشاء حزب سياسي (فيديو)

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي، يعقده في مكتبه، عن أسباب إطلاق حزب سياسي تحت مسمى «حزب الإخلاص».

وقال مرتضى منصور، في مؤتمر صحفي يعقده الآن بمكتبه: «قررت تأسيس حزب سياسي بعد الكثير من الضغوطات، كان آخرها عرضاً من حزب مصر الفتاة لتولي رئاسته».

وأضاف: «الحزب سيضم جميع عناصر المجتمع مسلم ومسيحي، رجال وسيدات.. وسيكون حزباً لكل المصريين دون النظر للدين أو اللون».

وتابع: «اسم الحزب سيكون الإخلاص، وتم اختيار هذا الاسم لثلاثة أسباب، أولا الإخلاص لله، فهو ليس حزبا دينيا بل مدني ديمقراطي ولن نسمح بإهانة أي دين من الأديان الثلاثة.. ثانياً الإخلاص للوطن، اختلف مع الحكومة كما تريد لكن لا بد من الإخلاص لبلدك، ثالثاً الإخلاص للشعب، فشعب مصر عظيم وتحمل الكثير».