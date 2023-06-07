رئيس جامعة المنوفية يبحث مع المحافظ سبل التعاون المشترك

توجه صباح اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية إلى ديوان عام المحافظة للقاء اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وذلك فى إطار الزيارات التبادلية بين الطرفين لدعم التعاون الدائم بين الجامعة والمحافظة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وخدمة المحافظة بوجه عام فى مختلف المجالات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة الدولة المصرية للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، وحضر اللقاء محمد موسى نائب المحافظ.

وتبادل الطرفان الحديث عن عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل وآليات التعاون الدائم نحو التوسع في دعم خطط التنمية بكافة القطاعات بالمحافظة وتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية ذات النفع العام.

وأعرب رئيس جامعة المنوفية عن تقديره لجهود محافظ المنوفية وحرصه على التعاون الدائم والمثمر مع الجامعة، خاصة مجهوداته المستمرة لتنفيذ مشروع المدينة الطبية ودعمه بمختلف السبل لإنشاء هذا المشروع القومى الضخم لخدمة أبناء المحافظة وتقديم خدمة طبية وعلاجية متميزة فى مختلف التخصصات، مشيداً بما يتم تحقيقه على أرض المحافظة من إنجازات وتطوير شامل على كافة الأصعدة.

وأكد محافظ المنوفية على أهمية الدور الرائد والمميز للجامعة كونها صرح كبير من صروح التعليم بأرض الدلتا وشريكاً فاعلاً في خطط التنمية بالمحافظة، مؤكدا على استمرار التعاون لدعم تنفيذ المشروعات التنموية وتطوير المجتمع لتحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.