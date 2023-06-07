شاب ينهي حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية بالصف

أقدم شاب على إنهاء حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة.

وتلقى المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على أحد الأشخاص مشنوقا داخل منزله بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مشنوق ومدلي بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة وبسؤال أهلية المتوفي أفادوا بإقدامه على إنهاء حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة جري نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى الصف المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة الواقعة النيابة العامة مباشرة التحقيقات.