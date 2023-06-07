بعد تحذير الأرصاد من عاصفة ترابية.. اتبع هذه التعليمات

صرحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه بداية من اليوم الأربعاء سنلاحظ تغيرًا في الحالة الجوية عن الأيام الماضية، حيث تبدأ كتل هوائية صحراوية في التأثير علينا، ويكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة مع نشاط رياح مثير للرمال والأتربة، والعظمى على القاهرة الكبرى ستصل إلى 35 درجة مئوية.

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية: "سنشعر بالأجواء الحارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وشديدة الحرارة في المناطق الجنوبية وشمال وجنوب الصعيد في فترات النهار".

وتابعت: "في فترات الليل سترتفع درجات الحرارة والصغرى ستكون 25 درجة مئوية، وسيكون نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة اليوم في أقصى الغرب بمطروح وسلوم وسيوة وقد يؤدي إلى انخفاض وتدهور الرؤية الأفقية في الصحراء الغربية.

وغدًا الخميس، سيتقدم المنخفض الجوي إلى المناطق الداخلية وستكون ذروة الحالة الجوية مع أتربة ورمال مثارة في أغلب المحافظات الشمالية، وسرعات الرياح تتجاوز 45 كم على الساعة وستنخفض وتتدهور الرؤية الأفقية في معظم المحافظات الشمالية وبخاصة على الطرق الصحراوية والسريعة والأماكن المكشوفة، وستكون الشدة أقل مما حدث في الأسبوع الماضي".

وتقدم البوابة نيوز لمتابعيها فيما يلي نصائح للتعامل مع العاصفة الترابية: