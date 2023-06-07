نقيب المهندسين يخاطب النيابة الإدارية لإعلان النتيجة حفاظا على حقوق وإرادة المشاركين

تقدم المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، اليوم الأربعاء، بطلب إلى المستشار عدلي زايد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، مطالبا بسرعة تكليف المستشار عضو هيئة النيابة الإدارية، ورئيس اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية غير العادية للمهندسين بإعلان النتيجة فوراً حفاظا على حق وإرادة المهندسين الذين حضروا العملية الانتخابية، وفقا للمحاضر التي بحوزته والتي تم كتابتها بمعرفته وفقا لعملية التصويت والفرز، وهم في انتظار إعلان النتيجة منذ يوم 30 مايو الماضي.

ويذكر أن النبراوي كشف عن كواليس ما حدث بالتحقيقات أمس قائلا: "حضرت الجلسة الثانية في تحقيقات النيابة العامة، وتقدمت خلالها بكافة المستندات والصور والفيديوهات التي تحت يدي التي توضح وتدين المتورطين في الواقعة المؤسفة في٣٠ مايو ٢٠٢٣ الماضي، يوم كرامة المهندس، وتمت مواجهتي بما يزيد عن ٤٠ محضرا تم تحريره ضدي بادعاءات كيدية واضحة الكذب، ومنها المحضر المحرر ضدي من بعض أعضاء هيئة المكتب.

وأضاف النبراوي: "خلال التحقيق، أكدت على طلبي بضرورة سماع الشهود والتحفظ على كاميرات قاعة المؤتمرات.

وشدد النبراوي: "ما زالت التحقيقات مستمرة، ونؤكد أننا لن نقصر ولن نتوانى عن اتخاذ أي إجراء في سبيل عودة حق وكرامة المهندسين من أعضاء الجمعية العمومية".

وكشف نقيب المهندسين أنه سيتم الإعلان عن عقد مؤتمر صحفي لإعلان كافة المستجدات في القريب العاجل.

ويذكر أن تحقيقات الأمس تأتي استكمالا للتحقيق في أحداث البلطجة والاعتداء على المهندسين ومحاولة الاعتداء على شخصه والتي حدثت بعد الانتهاء من فرز الصناديق وبعد تفريغ المحاضر الخاصة بالجمعية العمومية غير العادية للمهندسين، التي انعقدت في ٣٠ مايو الماضي.