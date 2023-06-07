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الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيسة قسم الحوكمة والأمن في الكوميسا: أفريقيا ماضية نحو الإصلاح الاقتصادي

الكوميسا
الكوميسا
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أكدت رئيسة قسم الحوكمة والأمن والسلام في منظمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا" إليزابيث موتونجا أن الدولة الإفريقية ماضية في طريقها الصحيح نحو الإصلاح الاقتصادي، رغم التحديات العالمية.

وقالت موتونجا ـ في تصريح خاص لقناة (إكسترا نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء من زامبيا ـ إنه على الرغم من الأزمات الاقتصادية التي تواجه العالم، إلا أن إفريقيا تمكنت من الصمود في وجه تلك الأزمات.

وأشارت إلى أن العالم بأكمله يواجه أزمة اقتصادية وليس إفريقيا وحدها، إلا أن القارة السمراء تعد أكثر القارات صمودا أمام تلك الأزمة، مؤكدة على أهمية تعزيز التعاون بين دول الكوميسا لمواجهة كافة التحديات.

الكوميسا أفريقيا الاصلاح الاقتصادي زامبيا