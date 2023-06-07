سوناك يصل واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي

وصل ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني، إلى الولايات المتحدة في وقت متأخر أمس الثلاثاء، حيث سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن ويدعو إلى تعميق العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وقالت وسائل إعلام إن رئيس الوزراء البريطاني "سيمارس الضغط من أجل أن تلعب بلاده دورا رائدا في تنظيم الذكاء الاصطناعي وأن يكون مقر منظم الذكاء الاصطناعي العالمي المستقبلي في العاصمة البريطانية لندن، وفقا للمصادر التي اعتبرت أن بريطانيا لديها الخبرة المطلوبة وحجم قطاع التكنولوجيا".

وسيلتقي سوناك بالرئيس الأمريكي يوم الخميس في قمة بالبيت الأبيض، متعهدا بتقديم دعم غير محدود لكييف.

وقال رئيس الوزراء البريطاني للصحفيين على متن طائرته القادمة من العاصمة البريطانية إن "أي هجوم متعمد على سد كاخوفكا سيمثل أكبر هجوم على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا منذ بداية الحرب".

وكانت الحكومة البريطانية قالت في بيان صحفي إن سوناك سيدعو إلى أن يكون التعاون الأمني الاقتصادي بين الدولتين "واسع النطاق مثل تعاوننا في مجال الأمن التقليدي".

ومن المقرر أن يجري رئيس الوزراء البريطاني في العاصمة الأمريكية واشنطن يومي الأربعاء والخميس محادثات مع السياسيين في الكونجرس وكبار رجال الأعمال.