أمير كرارة ينتهي من "البعبع" الأسبوع المقبل لطرحه بعيد الأضحى

ينتهي أمير كرارة وصناع فيلم البعبع من تصويره الأسبوع المقبل ، وذلك تمهيدا لدخوله مرحلة المونتاج لطرحه بالسينمات بموسم عيد الأضحى المقبل.

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة للعمل البوسترات الدعائية والبرومو الخاص به ، و نشرت مؤخرا الفنانة ياسمين صبرى على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة البوستر الدعائى للفيلم ، وعلقت على الصورة "البوستر الرسمى لفيلم البعبع، فيلم عيد الأضحى بجميع دور العرض".

تدور أحداث الفيلم حول شخص تاب عن الإجرم ويجسده أمير كرارة يتعرف على طبيبة صيدلانية وتجسدها ياسمين صبرى، وتتصاعد بينهما الأحداث فى إطار تشويقى.

الفيلم بطولة أمير كرارة، ياسمين صبرى، محمد عبدالرحمن توتا، عباس أبو الحسن، باسم السمرة، تأليف إيهاب بليبل والإخراج حسين المنياوى.

يذكر أن الفنانة ياسمين صبرى تستعد للتحضيرات النهائية للموسم السينمائى القادم بفيلم "أبو نسب"، بطولة محمد عادل إمام، ياسمين صبرى، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، تأليف أيمن وتار والإخراج رامى إمام.