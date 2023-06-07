مونشنجلادباخ الألماني ينافس الأهلي على صفقة الإيفواري "كراسو"

يكثف مسئولو النادي الأهلي، المفاوضات مع الإيفواري جان فيليب كراسو، مهاجم فريق سانت إيتيان الفرنسي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة “الميركاتو الصيفي”.

وانتهى عقد “كراسو” مع الفريق الفرنسي الذي يلعب في الدرجة الثانية الفرنسي وأصبح لاعبا حرا، وتلقى عددا من العروض خلال الفترة الأخيرة.

ويعتبر نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني أقوى منافسي الأهلي على صفقة المهاجم الدولي الإيفواري، خاصة وأن النادي الألماني يبحث عن مهاجم أفريقي قوي ويكون “حر” للتعاقد معه لتعويض رحيل المهاجم الفرنسي ماركوس تورام.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن المهاجم الإيفواري عاد للصورة من جديد من أجل التعاقد معه في الصيف الحالي، خاصة وأنه أصبح لاعب حر ولن يكلف النادي إلا قيمة عقده.

وأضاف المصدر لـ"البوابة نيوز" أن هناك مفاوضات مع وكلاء اللاعب لحسم الصفقة بناء على طلب ومتابعة من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، والذي أعجب بإمكانيات اللاعب الهجومية من خلال المباريات التي خاضها مع سانت إيتيان في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

وكان الأهلي دخل في مفاوضات مع جان فيليب كراسو في يناير الماضي للتعاقد معه، ولكن المفاوضات فشلت بسبب المطالب المالية لنادي سانت إيتيان لبيع اللاعب.

يذكر أن جان فيليب كراسو خاض 33 مباراة مع فريق سانت إيتيان في الموسم المنقضي أحرز 17 هدفا وصنع 12 واحتل المركز الثالث في ترتيب هدافي دوري الدرجة الثانية الفرنسي.