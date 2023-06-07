أستاذ اقتصاد: زيادة الرعاية الصحية في أفريقيا يزيد معدلات الإنتاج

أكد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، الأهمية الاقتصادية للمؤتمر الطبي الثاني الأفريقي بحضور الرئيس السيسي، قائلا إن زيادة معدلات الرعاية الصحية فى القارة الأفريقية هو من أهم العوامل التى يمكن أن تؤدى إلى زيادة معدلات الإنتاج.

وأضاف محمود عنبر خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، أن زيادة معدلات الإنتاج تتطلب العنصر البشرى، والذى يعتمد على المستويات الصحية وبدوره يؤهله لزيادة قدراته الإنتاجية، لافتا إلى أن وجود الشركات العملاقة التى تعمل فى مجال الدواء يساعد في توطين صناعة الأدوية داخل القارة الأفريقية.

وتابع محمود عنبر، أن توطين صناعة الأدوية داخل القارة الأفريقية له نتائج اقتصادية كبيرة سواء فى استيعاب العمالة وتقليل معدل فاتورة الواردات، لافتا إلى أن الجدوى الاقتصادية فى وجود الشركات المصرية داخل القارة الأفريقية هى أعلى باعتبار أنها قريبة من المواد الخام.