أمام العدالة.. محاكمة “قاتل زوجته بالنزهة” و “شقيقين متهمين بقتل أب وإصابة نجله بالعمرانية” أبرز محاكمات اليوم

تشهد ساحات القضاء اليوم الأربعاء العديد من المحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية ، ولعل من أبرز تلك القضايا محاكمة قاتل زوجته بالنزهة والجنايات تحاكم شقيقين بتهمة قتل أب وإصابة نجله بالعمرانية.

ـ الجنايات تنظر محاكمة قاتل زوجته بالنزهة

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة محاكمة صاحب كافيه لاتهامه بقتل زوجته طعنًا بالسكين داخل شقتهما بسبب خلافات أسرية في النزهة.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها في النزهة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



بالفحص، تبين العثور على جثة سيدة بها عدة طعنات متفرقة بجسدها داخل شقتها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

بإجراء التحريات تبين أن زوجها قام بقتلها والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.



-الجنايات تواصل محاكمة شقيقين بتهمة قتل أب وإصابة نجله بالعمرانية

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة محاكمة شقيقين، لاتهامهما بقتل شخص وإصابة نجله بسبب خلافات حول غطاء صرف صحي بالعمرانية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين بأنهم قتلا المجني عليه "جمال. ع" عمدًا بأن تعديا عليه على إثر خلاف بينهما.



وتابعت التحقيقات أنه ما أن ظفرا به المتهمين حتى تعدى عليه الثاني بضربات بيده وسدد إليه الأول عدة طعنات بسلاح أبيض "مطواة" أستقرت بصدره وبطنه قاصدين إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات التي أباها تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته وقد تقدمت تلك الجناية الجريمة موضع الاتهام الثاني وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين استعرضا القوة ولوحا بالعنف قبل المجني عليه وابنه بقصد ترويعهما وتعريض حياتهما للخطر حال حمل الأول لسلاح أبيض وكان من شأن ذلك الفعل القاء الرعب في نفوسهما وتكدير أمنهما وسكينتهما.

وأشارت التحقيقات أن المتهمين أحدثا عمدًا إصابة نجل المجني عليه "عبدالسلام" بأن تعديا عليه على إثر خلاف وما أن ظفرا به تعديا عليه وسدد له الأول طعنة بسلاحه الأبيض"مطواة" محدثًا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوما وذكرت التحقيقات أن المتهم الأول أحرز سلاحًا أبيض "مطواة"، بغير ترخيص.