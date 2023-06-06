ننشر حصاد أنشطة أوقاف الأقصر خلال شهري أبريل ومايو 2023

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، بقيادة الشيخ سيد عبدالدايم، مدير المديرية، اليوم الثلاثاء، حصاد الأنشطة الدعوية والإدارية بالمديرية، خلال شهري أبريل ومايو 2023، وذلك في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

تضمنت الأنشطة الآتي: أولا:ـ القطاع الديني، تم اعتماد عدد 5 أسابيع ثقافية بأوقاف الأقصر، وعقد عدد 20 ندوة بالأسابيع الثقافية بالمديرية، وعقد عدد 232 درس من الدروس المنهجية، وعدد 3548 جلسة بمساجد البرنامج التثقيفي للطفل، و12 محاضرة تثقيفية بالاشتراك مع قصر ثقافة الأقصر ومديرية الشباب والرياضة، وعقد عدد 232 درس من دروس برنامج المنبر الثابت المشترك بين الأزهر والأوقاف، وإطلاق مبادرة مكارم الأخلاق على مستوى مساجد المديرية، وافتتاح فعاليات البرنامج الصيفي للطفل في 572 مسجد على مستوى محافظة الأقصر، واعتماد عدد 2 من الأئمة كمحفظين في برنامج التحفيظ عن بعد، والتحاق عدد 2 إمام للتدريب في برنامج الدورة السابعة المتكاملة، واعتماد عدد 10 خطيب مكافأة على بند التحسين للعمل بالمديرية.

كما تم عقد عدد 40 مجلس من مجالس الإقراء بالمديرية، و 200 ندوه بالمساجد الكبرى بالمديرية خاصة بأدء دروس النشء ودروس السيدات بها، وإعلان خطه المديرية للمنافذ التي تباع فيها صكوك الأضاحي وعددها 11 منفذ لعام 2023 م، واستقبال قافلة دعوية مشتركة بين الأوقاف والأزهر الشريف، وتركيب عدد 4560 موفر مياه للمساجد بالمديرية، وعقد عدد 29 ندوة بالملتقى الفكري بمسجد السيد يوسف بمدينة الأقصر، وإصدار قرار ضم دعوى لمسجد بلال بن رباح بأصفون، واعتماد 10 مقاريء عامه للجمهور من قبل الوزارة، وعقد 3620 خاطره دعوية، وعقد 5340 درس ديني تحت مسمى درس العصر، وعقد عدد 9520 خاطرة دعوية، واعتماد 26 مقراه للائمة والأعضاء الرسميين من قبل الوزارة.

في قطاع افتتاحات وفرش المساجد بالسجاد الجديد الوارد من الوزارة، تم افتتاح وفرش مسجد سعد عثمان بقرية العديسات بحري والتابع لإدارة أوقاف الطود بمساحة 229 متر، وفرش وافتتاح فرش مسجد الشيخ موسى بالزينية بحري بمساحة 499 متر، كما تم فرش مسجد المسطحات بمدينة الأقصر بمساحة 64 متر، وفرش مسجد آل البيت بجزيرة القرنة بمساحة 270 متر، وفرش مسجد الهدى بالقرنة بمساحة 160 متر.

فيما يخص القطاع الهندسي ونسب التنفيذ بالعمليات الجارية، تم إنهاء العمل بمسجد السلام بقرية الروافعة بالبياضية، بنسبه إنجاز بلغت 100% ومسجد العتيق بمنشاة العماري بمدينة الأقصر، فيما يجري صيانة وترميم مسجد أبوسلام بأرمنت الحيط بأرمنت بنسبة إنجاز بلغت 60 %، ومسجد الإيمان بالغريرة بقرية أصفون بإسنا بنسبة بلغت 85%، ومسجد الخن ببندر إسنا بنسبة بلغت 70%، ومسجد العطاطوه بالرياينة بأرمنت بنسبة بلغت 75%، ومسجد النور الإسلامي بالمريس بالطود بنسبة 70%، ومسجد نجع العرب بالزنيقه بأصفون بنسبة 40%، ومسجد الجوايدة بمركز إسنا بنسبة 30%، ومسجد العمري البحري باللاقالتة بالقرنة بنسبة 80%، ومسجد الفتح الإسلامي بالمريس بنسبة 45%، ومسجد الحاجة بخيته بإسنا بنسبة 75 %.

كما يجري العمل بمسجد الإمام الحسين بالطوايع بإسنا، ومسجد الشيخ عبدالدايم بالرزيقات قبلي، ومسجد الهجرة بالبياضية، ومسجد الشيخ أحود بكيمان المطاعنة باصفون، مسجد الرحمن ـ الباديه بالمساوية بالنمسا، ومسجد الرحمن ـ ابوريفو ـ بالبياضية، ومسجد الفاروق عمر بالصعايده بالزينية، ومسجد العمري بأرمنت الحيط، ومسجد الرحمن بقرية الحبيل، ومسجد جمال عبدالناصر بالعديسات، ومسجد الرحمة بنجع القطر بالبعيرات بالقرنة، ومسجد النقشبندي بالحميدات شرق، ومسجد عمر بن الخطاب بالكرنك بمدينة الأقصر، ومسجد السلام بنجع أبوقليعى بحاجر أرمنت، ومسجد الرحمن بنجع الخطباء بمدينة الأقصر، كما يجري العمل بالمبنى الإداري لإدارة أصفون.

في مجال المتابعة والتقويم، تم إصدار 150 إخطار عقاب لبعض العاملين بالمديرية وفق القواعد المتبعة، وعقد 21 اجتماع مع العاملين بمساجد المديرية، وعقد 2 اجتماع مع مديري الإدارات بالمديرية لمتابعه العمل الدعوى والإداري، وقيام مدير المديرية بـ7 جولات تفقدية لمتابعه العمل والمرور على مساجد (الطود وأرمنت والبياضية وإسنا والنمسا).

في مجال رعاية العاملين والتقييم، تم إصدار 5 بطاقة رعاية صحية لبعض العاملين بالمديرية، وإصدار 38 قرار إحالة للتقاعد لبعض العاملين بالمديرية وفق القواعد المتبعة، ومنح علاوة تشجيعية لعدد 86 موظف بالمديرية، ومنح قرض حسن لعدد 15 من العاملين بالمديرية.

كما قامت المديرية بتوزيع 307 عمامة وزي أزهريه للأئمة بها وفق القواعد المتبعة، وأهدت المديرية، جامعة الأقصر موسوعة الثقافة الإسلامية، وتسليم بعض الأئمة بها 2 مجموعة من سلسله رؤية ـ الإصدار الثاني، كما تم عقد 4 مسابقه تقدم لها 224 متسابق، وعقد مسابقه تقدم لها 117 متسابق.

في مجال التدريب، تم ترشيح عدد2 من قيادات المديرية لحضور البرنامج التدريبي الخاص بتنمية الأسرة المصرية، وترشيح عدد 25 إمام وقيادة دعوية لحضور البرنامج التثقيفي عن قضايا السكان بالاشتراك مع وزاره الصحة والمجلس القومي للسكان، وحضور مدير المديرية عدد 2 اجتماع بديوان عام الوزارة.

في قطاع البر والخيرات وخدمة المجتمع، قامت المديرية بإهداء محافظة الأقصر، ممثلة في مديرية التضامن الاجتماعي 2 طن لحوم من مشروع لحوم صكوك الأضاحي والإطعام لتوزيعها على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، كما قامت المديرية ببيع 333 صك من صكوك الإطعام بقيمة مالية إجمالية 99900 جنية.

وقدمت مديرية أوقاف الأقصر، الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمديرية، ولجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين ساهموا في سبيل قيام مديرية أوقاف الأقصر بعملها المنشود على أكمل وجه.