فيوتشر يصل ملعب السلام لخوض لقاء إنبي بالدوري

وصل فريق الكرة بفيوتشر منذ قليل إلى ملعب السلام، استعدادا لخوض لقاء إنبي، المقرر له مساء اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز .

علي ماهر مدرب فيوتشر

يدخل فيوتشر لقاء اليوم برصيد 54 نقطة وذلك في المركز الثالث لجدول ترتيب مسابقة الدوري، من خوض 29 مباراة، حيث فاز الفريق في 14 مباراة، وتعادل في 12 مباراة، وخسر في 3 مباريات .

أما فريق إنبي فيأتي في المركز التاسع لجدول ترتيب المسابقة وذلك برصيد 39 نقطة من خوض 30 مباراة .

من وصول فيوتشر

ويتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري حاليا برصيد 64 نقطة من خوض 24 فقط، ولديه أكثر من مباراة مؤجلة نظرا لانشغاله بخوض مباريات دوري أبطال أفريقيا، واقترب المارد الأحمر من التتويج بالدوري هذا الموسم وذلك بعد غياب موسمين لم يتوج بهم الفريق بدرع الدوري .