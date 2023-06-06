رياح محملة بالرمال والأتربة.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الخميس

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بداية من غدٍ الأربعاء بكتل هوائية صحراوية، وسينتج عنها ارتفاع في درجات الحرارة، وسيكون هناك رياح محملة بالرمال والأتربة.

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية على "القناة الأولى"، اليوم الثلاثاء أن البلاد ستتعرض لبعض الأمطار غدًا الأربعاء، ولكن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة ستكون يوم الخميس.

ولفتت إلى أن هناك منخفض خماسيني في الصحراء الغربية، وأن العظمى على القاهرة غدًا ستصل لـ39 درجة.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الجميع عليهم توخي الحذر من طقس الخميس، معلقًا :"تحذير لـ سائقي السيارات بسبب الرياح و الأتربة، و لمرضى الحساسية".