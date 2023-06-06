ads
الثلاثاء 06 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددًا من الفعاليات خلال شهر مايو

قوات الدفاع الشعبى
قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عدداً من الفعاليات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع محافظة القاهرة مشروعاً للتدريب العملى المشترك على إدارة الأزمات والكوارث بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى والتنسيق مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، 

تضمن التدريب تفقد اصطفاف المعدات التخصصية والمركبات والتحرك لمسافة 10 كم وكذا المرور على معسكر للإيواء العاجل ومستشفى للعزل الميداني، والتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء من أبناء المحافظة.

وفى إطار الاهتمام بذوى القدرات الخاصة وتعظيم إمكانياتهم وقدراتهم قامت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتنظيم عدد من المعارض لعرض منتجات وإبداعات الأفراد ذوى القدرات الخاصة وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وبمشاركة مجموعة من طلبة الجامعات أظهرت ما وصل إليه ذوى القدرات الخاصة من المهارة والإحترافية فى تنفيذ الأعمال والمشغولات اليدوية بما يساهم فى تنمية الثقة بأنفسهم والمجتمع .

كما نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عدد من الزيارات الميدانية للعاملين بعدد من الوزارات ومؤسسات الدولة وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية لمتابعة حجم الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية فى مجال التنمية الشاملة .

القوات المسلحة قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى محافظة القاهرة