وزير الدفاع الروسي يعلن مقتل 71 جنديا روسيا في هجوم أوكراني

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء، عن سقوط 71 جنديا روسيا في هجوم أوكراني في اليومين الماضيين.

وقال شويجو، إن القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 3715 جنديًا، بالإضافة إلى 52 دبابة و7 طائرات في 3 أيام من القتال.

وكشف شويجو: "في 3 أيام فقط من الأعمال العدائية في جميع الاتجاهات، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 3715 فردًا عسكريًا و52 دبابة و207 مركبات قتالية مصفحة و134 مركبة و5 طائرات وطائرتي هليكوبتر و48 مدفعية ميدانية و53 طائرة مسيرة”.

وأوضح وزير الدفاع الروسي، أن الجيش الأوكراني حاول الأحد الماضي شن هجوم على 5 محاور ولم ينجح في أي منها، لافتا إلى أنه خلال اليومين الماضيين تم تدمير 15 دبابة و9 مركبات مدرعة روسية في الهجوم الأوكراني.

وأضاف شويجو، أن أوكرانيا شنت الهجوم الذي طالما وعدت به على مختلف القطاعات خلال الأيام الماضية.