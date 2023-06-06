محافظ قنا يبحث آليات تنمية زراعة النخيل وزيادة جودة إنتاجه

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن محافظة قنا تمتلك مزارع نخيل تمتد على مساحة 210 فدان، منها 45 فدان منزرعة بالنخيل المجدول بإجمالى 3 آلاف نخلة، و15 فدان منزرعة بالنخيل البارحى بإجمالى 1000 نخلة، و150 فدان منزرعة بالنخيل السيوى والرُطب بإجمالى 1500 نخلة.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده صباح اليوم مع المهندس محمود طه مدير قطاع الزراعة بشركة سيجام للإستثمار الزراعى، بهدف بحث آليات التعاون المشترك بين المحافظة والشركة فى تنمية زراعة النخيل بمشروعات الأمن الغذائى بالمحافظة وزيادة جودة إنتاج البلح ، وذلك بحضور المهندس محمد جيلانى وكيل وزارة الزراعة ، وعبدالرحيم محمد مدير إدارة الإستثمار بديوان عام المحافظة ، و ثابت إبراهيم مدير مشروع الغابة بمنطقة المعنا.

وأضاف الداودي أن المحافظة تسعى إلى التوسع فى زراعة النخيل والاستعانة بالشركات المتخصصة لتطبيق أحدث نظم زراعة النخيل ورعايته من حيث أنظمة الرى والإعتماد على الأسمدة العضوية فى التسميد، بما يساهم فى إنتاج بلح عالى الجودة وبمواصفات قابلة للتصدير للخارج، مضيفا أنه تم إنشاء محطة بيوجاز بمنطقة المعنا ، للإستفادة منها فى إنتاج السماد العضوى وإستغلاله فى تسميد الزراعات المختلفة بمشروعات الأمن الغذائى.

من جانبه، قدم المهندس محمود طه عرضا توضيحيا عن الشركة ومجالات عملها، ودورها فى تنمية زراعة النخيل وتصدير البلح بمختلف محافظات مصر، مشيرا إلى أن الشركة سوف تقوم بتوفير التدريب اللازم للعاملين بمشروعات الأمن الغذائي المختصين بزراعة ورعاية النخيل، لافتا إلى أهمية التعاون مع المحافظة لزيادة الكميات المُنتَجَة من البلح، وفتح أسواق عالمية لتصدير البلح إليها إلى جانب السوق المحلى.