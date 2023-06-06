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الثلاثاء 06 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

السفارة الأمريكية: خط الطيران "القاهرة نيوآرك" يعزز التعاون التجاري وزيادة عدد السائحين

شركة مصر للطيران
شركة مصر للطيران
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رحبت السفارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم /الثلاثاء/، بتسيير أول رحلة طيران مباشرة بين القاهرة ونيوآرك بولاية نيو جيرسي، هذا الأسبوع. 

وذكرت السفارة- في بيان، اليوم- أن شركة مصر للطيران أصبحت بذلك تشغل رحلات مباشرة من القاهرة لأربع مدن أمريكية هي: "نيويورك وواشنطن ولوس أنجلوس ونيوآرك".

وأضافت السفارة الأمريكية أن خط الطيران الجديد سيسهم في تقوية العلاقات التجارية، ويسمح بزيادة عدد السياح الأمريكيين لمصر، كما سيساعد في سفر السياح والطلاب المصريين للولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن الطريق من مطار (نيوآرك) لـ (تايمز سكوير) يستغرق فقط 25 دقيقة بالقطار.

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