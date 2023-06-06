أحمد عبد الحليم يكشف موقف الزمالك من ضم قائد الوداد

كشف أحمد عبدالحليم، عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، عن موقف القلعة البيضاء من ضم يحيى جبران قائد الوداد المغربي.

وقال عضو اللجنة الفنية في تصريحات تلفزيونية: "سنعرض يحيى جبران على الجهاز الفني لاتخاذ قرار بشأنه."

وأوضح أحمد عبدالحليم أن الزمالك يحتاج لاعب في خط الوسط مثل إمام عاشور والتونسى فرجاني ساسي وظهير أيمن ومدافع ومهاجم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفاز فريق الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الإثنين، باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 53 نقطة يحتل بهم المركز الرابع بجدول الدوري.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة لمدة 4 أيام عقب الفوز على الاتحاد السكندري في مباراة اليوم بمسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادا لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري.