الرئيس السيسي يدعو حضور المؤتمر الطبي الأفريقي لزيارة المقاصد السياحية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الترحيب لحضور المؤتمر والمعرض الطبي الثاني لافريقيا، قائلا: “أرحب بكم وأتمني لكم إقامة طيبة والنجاح في كل فعاليات وانشطة المعرض المهمة، موجها الدعوة لكل الحضور بأن يكون لديهم فرصة فى هذا الوقت من العام أن يقوموا بأنشطة ترفيهية وزيارة المقاصد السياحية المختلفة في مصر”.

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته خلال المؤتمر الذي عرضته فضائية “TEN”، اليوم الثلاثاء، أن جائحة كورونا أظهرت هشاشة القطاع الصحي في قارتنا السمراء، ولكن يمكن تحسينه بالتعاون بين الدول الإفريقية، مشيرا إلى أن مصر تحرص على إنجاح كافة الجهود الجارية لتحسين القطاع الصحي في أفريقيا.

وتشهد الفعاليات المقرر انعقادها خلال الفترة من 6 إلى 9 يونيو 2023، مشاركة عالمية لأكثر من 90 دولة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 1200 متحدث، ويعد المعرض والمؤتمر بوابة القارة الأفريقية والدولة المصرية نحو الابتكار والتجارة، ليكون بمثابة ملتقى بين الشركات العالمية العاملة بالمجال الطبي والجانب الأفريقي بشكل سنوي.